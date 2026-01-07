МИД и Минтранс РФ выступили с заявлениями по захвату США танкера под флагом РФ

Миниранс РФ и МИД РФ следят за ситуацией вокруг захвата в нейтральных водах танкера под российским флагом. В частности, Минтранс подтвердил, что 7 января в 15:00 танкер Marinera находился за пределами территориальных вод каких-либо стран. В это время на судно высадились военно-морские силы США и Великобритании, после чего российская сторона потеряла связь с судном. В США пояснили – судно находится под санкциями и арестовано по решению федерального суда. Якобы, оно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы.

24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. 6 января МИД России подчеркнул, что с тревогой следит за ситуацией, при которой военные США и НАТО уделяют повышенное внимание российскому судну.

Минтранс России официально заявил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. подразумевает режим свободы судоходства в открытом море.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», – говорится в заявлении.

МИД РФ следит за высадкой военных из США на нефтяной танкер Marinera под российским флагом в Северной Атлантике и просит достойного обращения с россиянами на судне. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы», – отметили представители внешнеполитического министерства.

МИД подчеркнул, что Вашингтон не должен препятствовать «скорейшему возвращению» российских граждан на родину.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube