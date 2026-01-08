Над Россией за ночь сбили 66 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 66 украинских беспилотников над семью российскими регионами и акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большую часть дронов сбили над югом России. По данным ведомства, 15 БПЛА перехвачено над территорией Крыма, 11 – над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью. Кроме того, 13 и 12 дронов ликвидировали над акваторией Азовского и Черного морей соответственно. Еще пять беспилотников нейтрализовано над Орловской областью, по два – над Курской и Волгоградской областями и один – над Брянской областью.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что обломки БПЛА повредили частный дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района. В городе Гулькевичи фрагменты беспилотника упали на проезжую часть. В обоих случаях никто не пострадал.

Власти других регионов ночную воздушную атаку ВСУ пока не прокомментировали.

