Над Кубанью за утро перехватили 11 дронов ВСУ

Средства ПВО за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, дроны были перехвачены с 7:00 до 9:00 мск. О последствиях на земле информации не поступало.

Тем временем, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Напомним, в течение минувшей ночи российские военные уничтожили 66 вражеских БПЛА над российскими регионами, из них 11 сбили над Кубанью.

