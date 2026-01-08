Два человека ранены при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

В городе Грайворон Белгородской области двое мирных жителей пострадали в результате удара украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших доставили в больницу. У одного мужчины врачи диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у второго – баротравму.

Автомобиль получил повреждения. Кроме того, в двух частных домах выбиты окна.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube