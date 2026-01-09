Более 500 тыс. жителей Белгородской области остались без света и тепла после ударов ВСУ

Порядка 556 тыс. жителей шести муниципалитетов Белгородской области остались без электричества и тепла после ночного обстрела ВСУ объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, у почти 200 тыс. человек возникли перебои с водоснабжением.

Без теплоснабжения остались 1920 многоквартирных домов, уточнил глава региона.

Гладков добавил, что на местах задействованы все аварийные бригады. По его словам, восстановительные работы идут «там, где возможно восстановить». Также идет подключение резервных мощностей. Глава региона анонсировал заседание оперативного штаба по ситуации в регионе.

Ночью губернатор сообщал о ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Гладков отметил, что пострадавших нет, но есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все службы ведут работу по устранению последствий ракетного обстрела.

Белгород, Наталья Петрова

