В Орле нарушена работа систем водо- и теплоснабжения из-за атаки ВСУ

В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, ремонтные работы ведутся в непростых погодных условиях. «В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников, один из дронов сбили над Орловской областью. Также два дрона нейтрализовали над Брянской областью и по одному над Белгородской и Ростовской областями.

Орел, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

