Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском приграничье: ранен мирный житель

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, FPV-дрон ударил по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавшего мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывной травму, осколочные ранения лица и грудной клетки.
«После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
У автомобиля разбито лобовое стекло и поврежден кузов, добавил Гладков.
Белгород, Наталья Петрова
