российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 января 2026, 21:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО днем сбили 33 украинских беспилотника

Сегодня днем российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами РФ 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 9:00 до 16:00 мск.

Из сообщения ведомства следует, что больше всего дронов (10) были обезврежены над Ростовской областью. Семь беспилотников сбили над акваторией Каспийского моря, по четыре – над Волгоградской и Астраханской областями, по три – над Калмыкией и Кубанью и еще два – над территорией Белгородской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,