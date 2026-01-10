Силы ПВО днем сбили 33 украинских беспилотника

Сегодня днем российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами РФ 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 9:00 до 16:00 мск.

Из сообщения ведомства следует, что больше всего дронов (10) были обезврежены над Ростовской областью. Семь беспилотников сбили над акваторией Каспийского моря, по четыре – над Волгоградской и Астраханской областями, по три – над Калмыкией и Кубанью и еще два – над территорией Белгородской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

