В Воронежской области четыре жителя пострадали во время ночного налета дронов

Четыре жителя Воронежской области получили ранения во время ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в небе над Воронежем подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов, написал глава региона около полуночи.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины – легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», – отметил Гусев.

Повреждения получили семь многоквартирных домов, в двух из них случились пожары, которые удалось оперативно потушить. В различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.

