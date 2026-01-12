Ночью над Россией сбили 13 вражеских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 13 украинских дронов над территорий пяти регионов России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

Четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по два – над Крымом, Адыгеей, Курской областью и акваторией Черного моря, один беспилотник перехватили над Воронежской областью.

Данных о пострадавших не поступало, на местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

