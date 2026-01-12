российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 января 2026, 10:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ночью над Россией сбили 13 вражеских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 13 украинских дронов над территорий пяти регионов России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

Четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по два – над Крымом, Адыгеей, Курской областью и акваторией Черного моря, один беспилотник перехватили над Воронежской областью.

Данных о пострадавших не поступало, на местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,