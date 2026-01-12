После крушения катера в Таиланде 17 россиян остаются в больницах

После крушения прогулочного катера в Таиланде, в результате которого погибла россиянка, еще 17 туристов из РФ остаются в больницах, двое – в реанимации. Об этом сообщил российский генконсул Егор Иванов.

«Генеральное консульство оказывает содействие в оформлении репатриации тела погибшей 11 января гражданки России», – цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что крушение произошло 11 января произошел неподалеку от острова Ко Кай. Туристический катер столкнулся с рыболовным траулером. В момент аварии на борту было 52 пассажира и три члена экипажа. Как уточнили ТАСС в туристической полиции, на борту находилось 33 гражданина России, 8 – Казахстана, 4 – Узбекистана, 2 – Киргизии, а также граждане Польши и Великобритании.

От полученных травм умерла россиянка 2008 года рождения, а 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести были доставлены в несколько лечебных учреждений Пхукета.

Бангкок, Анастасия Смирнова

