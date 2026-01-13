При налете украинских дронов на Елец ранен мирный житель

В результате атаки украинских беспилотников на город Елец пострадал один человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. С осколочным ранением его доставили в больницу. Пострадавшему оказана необходимая помощь.

«Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», – добавил глава региона.

Из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов, возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. Кроме того, по данным губернатора, повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и ряде частных домов.

Поздно вечером 12 января в Ельце работали средства ПВО и радиоэлектронного подавления беспилотников, сообщал глава региона. По информации Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 мск над российскими регионами были уничтожены 78 вражеских дронов, в том числе восемь над территорией Липецкой области.

Липецк, Наталья Петрова

