СКР возбудил дело по двум статьям после гибели 9 младенцев в роддоме Новокузнецка

Следователи возбудили уголовое дело по двум статьям после сообщений о массовой гибели младенцев в роддоме №1 города Новокузнецка в новогодние праздники. Расследование ведется по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и халатности (ч.3 ст.293 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в январе в Новокузнецком родильном доме №1 скончались 9 новорожденных.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ведется допрос должностных лиц роддома, действиям или бездействию которых будет дана надлежащая правовая оценка, добавили в СКР.

Ранее о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка сообщили СМИ. Сегодня роддом закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Глава регионального минздрава Андрей Тарасов подтвердил гибель детей в родильном доме. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство», – сказал министр во время прямого эфира в соцсетях. По его словам, на место выезжала комиссия Минздрава. Тарасов пообещал предоставить официальную информацию после завершения проверки.

Тем временем, в ситуацию вмешался губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он временно отстранил от должности главного врача городской клинической больнице №1 Виталия Хераскова, в роддоме которой погибли младенцы. «В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Росздравнадзор ранее сообщил о проведении проверки организации медпомощи в роддоме. Также проверку проводит прокуратура.

Новокузнецк, Наталья Петрова

