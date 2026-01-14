Женщина погибла при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились два человека. От полученных ранений на месте скончалась пассажирка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, уточнил глава региона. Сам автомобиль уничтожен огнем.

Напомним, ночью в белгородском Шебекино при детонации дрона ВСУ погиб мужчина.

По информации Минобороны, в течение ночи силы ПВО нейтрализовали 48 БПЛА над территорией России, один из них – над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Петрова

