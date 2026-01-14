Более 70 тысяч жителей Брянской области остались без света после атаки ВСУ

ВСУ нанесли целенаправленный удар по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. В результате без света остались более 70 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате обстрела пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. «С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Богомаз добавил, что ведутся аварийно-восстановительные работы. «Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», – заключил губернатор.
Брянск, Наталья Петрова
