Над Россией за ночь сбито 34 украинских беспилотника

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Большинство БПЛА – 19 – сбито над территорией Ростовской области. Шесть дронов перехвачено над Брянской областью, пять – над Волгоградской. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано в Белгородской, Курской, Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил об отражении атаки БПЛА в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. По его словам, пострадавших нет. Данных о разрушениях на земле не поступало.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ночью сообщал, что силы ПВО отражают атаку вражеских дронов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. «На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», – отметил он.

В Воронежской области обошлось без пострадавших и разрушений, информировал губернатор Александр Богомаз.

