Украинским атакам с начала СВО подверглись 44 региона России

С начала проведения специальной военной операции атакам ВСУ подверглись 44 региона России вне зоны боевых действий. В результате погибли более 1 тысячи человек, в том числе 39 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, с 2022 года следователи зафиксировали свыше 11 тыс. обстрелов и терактов с применением беспилотников.

С начала СВО возбуждено 4 338 уголовных дел по фактам украинских обстрелов артиллерией и ракетами, атак с применением БПЛА на территории 44 регионов РФ, а также вторжения в августе 2024 года в Курскую область, рассказал глава СК РФ.

Как уточнил Бастрыкин, в результате этих преступных действий погибли 1 074 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 5 181 человек, включая 328 несовершеннолетних.

Председатель СК подчеркнул, что по всем подобным фактам возбуждены уголовные дела, а следователи устанавливают всех причастных лиц, включая командиров подразделений ВСУ, отдающих приказы о совершении атак.

Бастрыкин напомнил, что в России уже заочно осуждены несколько командиров ВСУ, отдавших незаконные приказы о нанесении ракетных ударов по территории России. Он добавил, что продолжается работа по установлению других виновных лиц.

Москва, Наталья Петрова

