СКР завершил расследование о сбитом самолете с пленными

Следственный комитет России завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.), заочно обвиняемого в совершении теракта», – говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, самолет Ил-76, в котором находились пленные украинские боевики, был сбит американским комплексом противовоздушной обороны (ПВО) Patriot по приказу Дзямана. В настоящее время полковник ВСУ находится в международном розыске. Ранее его заочно приговорили к пожизненному заключению.

Российский Ил-76 был сбит в Белгородской области днем 24 января 2024 года двумя ракетами, выпущенными из подконтрольного ВСУ района в Харьковской области. В результате погибли все, кто был на борту: 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Украинских боевиков везли для обмена пленными, который был согласован с Киевом и традиционно проводился на границе вблизи Белгорода.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube