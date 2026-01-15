Силы ПВО сбили за четыре часа 8 дронов ВСУ над Россией

Средства противоздушной обороны с 8:00 мск до 12:00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, три дрона перехвачено над территорией Башкирии, по два БПЛА ликвидировали в Самарской и Ростовской областях. Еще один беспилотник сбит над Белгородской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что пострадавших и повреждений при отражении воздушной атаки нет.

В Ростовской области дроны сбили Тацинском и Морозовском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – написал он в своем телеграм-канале.

Власти других регионов атаки БПЛА не комментировали.

