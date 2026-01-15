российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 января 2026, 15:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывшего замглавы Минтруда нашли мертвым в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тело бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Экс-чиновника обнаружили в его доме. Предположительно, он покончил с собой.

Как сообщают телеграм-каналы, Скляр незадолго до гибели разослал друзьям сообщение, в котором обвинял в своей смерти супругу.

Алексей Скляр с 2018 года занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России. Чиновник отвечал за сферу информационных систем и предоставление госуслуг в электронной форме. В 2022 году он ушел с должности и занялся бизнесом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,