Бывшего замглавы Минтруда нашли мертвым в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тело бывшего заместителя главы Минтруда Алексея Скляра. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Экс-чиновника обнаружили в его доме. Предположительно, он покончил с собой.

Как сообщают телеграм-каналы, Скляр незадолго до гибели разослал друзьям сообщение, в котором обвинял в своей смерти супругу.

Алексей Скляр с 2018 года занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России. Чиновник отвечал за сферу информационных систем и предоставление госуслуг в электронной форме. В 2022 году он ушел с должности и занялся бизнесом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube