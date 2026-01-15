При взрыве в Сыктывкаре пострадали 9 человек: четверо в крайне тяжелом состоянии

В результате взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.
«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальных сетях.
Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу.
«Состояние 4 пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнили в республиканском Минздраве.
Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре произошел взрыв и начался пожар в центре профподготовки МВД.
Москва, Анастасия Смирнова
