Экс-главврача новокузнецкой больницы, где погибли младенцы, отправили под домашний арест

Суд в Новокузнецке отправил под домашний арест отстраненного от должности главного врача городской клинической больницы Виталия Хераскова. Как предполагается, эта мера пресечения будет действовать до 13 марта.

Представитель Следственного комитета просил суд избрать Хераскову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокурор не согласился с ходатайством следователя и просил назначить Хераскову домашний арест, отмечает ТАСС.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексею Эмиху.

Как сообщалось ранее, в период новогодних праздников умерли девять младенцев в Новокузнецком родильном доме №1. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

