ВСУ ночью атаковали 10 регионов России: сбиты 106 БПЛА, два человека ранены

Прошедшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотников над десятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Основной удар БПЛА пришелся на Белгородскую и Рязанскую области, где перехвачено соответственно 44 и 22 дрона. Не обошлось не пострадавших – в Рязанской области медпомощь оказана двум мирным жителям.

Как уточнили в военном ведомстве, по 11 беспилотников сбито в Ростовской и Воронежской областях, семь – в Курской области. Еще по четыре дрона нейтрализовано на территориями Тульской и Волгоградской областей. По одному БПЛА ликвидировано в Крыму, в Орловской и Липецкой областях.

В Рязанской области в результате атаки дронов повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен, уточнил губернатор Павле Малков. «Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», – написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы работают, материальный ущерб оценивается.

В Ростовской области атаку беспилотиков отразили в шести районах, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Тульской и Воронежской областях, по данным властей регионов, при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. Главы других субъектов РФ ночной налет БПЛА пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

