ФАС выявила картель в поставках медизделий на сумму почти 5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на рынке медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.
«ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области», – говорится в сообщении.
Пять компаний подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при участии в торгах на поставку медизделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.
«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП», – добавили в ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
