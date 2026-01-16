В Воронеже ученица пришла в школу с ножом

В одной из школ Воронежа ученица пришла на уроки с ножом. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщили в управлении образования города, ученики рассказали классному руководителю о том, что у школьницы при себе нож. Педагог уведомила администрацию школы и правоохранительные органы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка», – отметили в управлении образования Воронежа.

Местные СМИ сообщают, что девочка якобы угрожала ножом учителю. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Воронеж, Зоя Осколкова

