В Брянской области из-за обстрелов ВСУ вновь возникли перебои со светом

Украинские войска второй раз за три дня обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате атаки возникли перебои с электро- и теплоснабжением в двух районах.

«Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. В результате часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают ремонтные бригады.

Напомним, 14 января из-за ударов ВСУ в Брянской области без света остались более 70 тысяч человек. Тогда также пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube