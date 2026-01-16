Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Муроме

Во Владимирской области автобус столкнулся с легковушкой. В результате пострадали семь человек.

Авария произошла в городе Муроме. 48-летний водитель легкового автомобиля не пропустил рейсовый автобус, который имел преимущество в движении. В результате столкновения транспорт с пассажирами вылетел с трассы и врезался в дерево.

За медицинской помощью обратились семь человек. Одному потребовалась госпитализация, остальных отправили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

