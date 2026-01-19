Число жертв крушения скоростных поездов в Испании достигло 39

Количество погибших в результате схода с рельсов двух поездов в Испании увеличилось до 39. Об этом сообщила газета El Pais. В больницах остаются 152 пострадавших, 24 из них в тяжелом состоянии, включая четырех детей. На месте крушения поездов продолжается поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Авария произошла вечером 18 января в районе города Адамуза в провинции Кордова. Скоростной поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший более 300 пассажиров, сошел с рельсов. Состав упал на встречные пути, по которым двигался скоростной поезд компании Alvia, в котором находились порядка 200 человек.

Причины аварии пока не установлены. По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, инцидент произошел на прямом участке пути, который отремонтировали в мае 2025 года, а самому поезду Iryo менее четырех лет. Глава минтранса предостерег от спекуляций до завершения расследования аварии независимой комиссией.

Мадрид, Наталья Петрова

