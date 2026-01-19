В ЛНР более 100 тысяч человек остались без света

В Луганской Народной Республике более 100 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.

Из-за нештатной ситуации в ЛНР полностью обесточен 31 населенный пункт, еще пять – частично.

«Восстановительные работы затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями», – добавили в министерстве.

В начале января порядка 556 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества и тепла после ночного обстрела ВСУ объектов инженерной инфраструктуры. У почти 200 тыс. человек возникли перебои с водоснабжением.

