Подпишись на каналы
Вторник, 20 января 2026, 10:48 мск

ПВО за ночь сбила над регионами России 32 дрона ВСУ

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, по девять дронов сбили над Крымом и Воронежской области, три БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области. Еще по два дрона нейтрализовали в Белгородской Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областях. Один беспилотники перехватили над Смоленской области.

В Брянске при отражении воздушной атаки повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, три грузовых и один легковой автомобиль, уточнил губернатор Александр Богомах. Обошлось без пострадавших. «После работы оперативных служб комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Смоленской и Воронежской областях, по информации глав регионов, пострадавших и разрушений нет.

Ночью Росавиация ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропортах Саратова, Пензы, Ярославля и Самары.

Москва, Наталья Петрова

