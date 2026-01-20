Силы ПВО днем сбили 23 дрона ВСУ над пятью регионами России

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 украинских беспилотных летательных аппарата над четырьмя регионами России. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 09:00 до 16:00 мск.

Больше всего дронов ВСУ – 16 – уничтожено наю Белгородской областью. Пять беспилотников сбито над Астраханской области, по одному – над Брянской и Курской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что в результате вражеской воздушной атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Информация о последствиях ударов в других регионах уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube