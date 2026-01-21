Частный дом обрушился в Рязани из-за взрыва газа, есть пострадавший

В Рязани сегодня ранним утром из-за взрыва газа обрушился частный жилой дом. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной опергруппы.

Инцидент произошел в поселке Борки. Жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа.

По информации регионального главка МЧС, сообщение об обрушении дома в Рязани поступило в 05:27 мск. На месте происшествия работают 45 человек и 15 единиц техники.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube