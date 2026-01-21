ВСУ нанесли ракетный удар по объектам энергетики в Брянской области

Украинские войска в ночь на 21 января нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, из-за повреждений жители трех муниципальных образований столкнулись с перебоями с электроснабжением и подачей тепла.

«Аварийные и специальные службы незамедлительно приступили к устранению последствий варварских атак. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи населению», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

За ночь в Брянской области три раза вводили режим ракетной опасности.

