Количество пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее достигло 13

Число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников в Адыгее увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«На особом контроле – оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы», – написал он в своем телеграм-канале. По его данным, семь пострадавших находятся в больнице поселка городского типа Энем, еще двоих доставили в одну из больниц Краснодара.

Кумпилов уточнил, что двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, минувшей ночью в ауле Новая Адыгея в Тахтамукайском районе Адыгеи в результате атаки БПЛА загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Сообщалось об 11 пострадавших, среди которых двое детей. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

Для эвакуированных с места ЧП граждан был открыт пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Сейчас там находятся 27 человек, в том числе один ребенок.

Майкоп, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

