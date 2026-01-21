Спасатели извлекли вторую женщину из-под завалов ТЦ в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники МЧС спасли вторую женщину из-под завалов торгового центра. Пострадавшую передали медикам для госпитализации, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, под рухнувшими конструкциями еще может находиться мужчина. Поисково-спасательная операция продолжается, периодически объявляется минута тишины. В работе участвует расчет кинологов.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 240 человек и 45 единиц техники.

Обрушение кровли и конструкций второго этажа торгового центра «Ярче» на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска произошло днем 21 января. Кровля рухнула под тяжестью снега. В этот момент в здании находились люди. В результате происшествия пострадали два человека. По данным МЧС, предварительная площадь обрушения – 600 «квадратов».

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту инцидента. Позже следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

