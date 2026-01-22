Пассажирские поезда задерживаются из-за схода цистерн в Тульской области

В Тульской области сошли с рельсов вагоны грузового состава. В результате задерживаются четыре пассажирских поезда.

Авария произошла на перегоне Жданка – Товарково, с рельсов сошли семь порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует.

Предположительно, причиной ЧП стало падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, в настоящее время в пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: №25 Москва – Воронеж, №33 Москва – Владикавказ, №58 Белгород – Москва, №62 Нальчик – Москва.

