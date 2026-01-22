Массовые захоронения более 520 тел нашли в Курской области после вторжения ВСУ

После вторжения ВСУ в Курскую область в местах массовых захоронений в регионе было обнаружено 524 тела погибших. Работа по обследования территории продолжается. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», – приводит слова омбудсмена РИА «Новости».

Москалькова отметила, что с момента вероломного и циничного нападения ВСУ на регион российские власти мобилизовали абсолютно все ресурсы и возможности для содействия людям в поиске их родных и близких.

Омбудсмен добавила, что в базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 человека. Из них найдены 1 378, погибли 343, поиски еще 452 человек продолжаются.

В начале декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал в интервью телеканалу «Россия 24», что за 2025 год из курского приграничья вывезли 420 тел мирных жителей. По его словам, подавляющее большинство погибших опознано и передано родственникам.

Москва, Наталья Петрова

