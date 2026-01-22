ФСБ задержала в Москве россиянина за работу на молдавскую разведку

В Москве задержан и арестован агент молдавских спецслужб, сообщил центр общественный связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, им оказался гражданин России, прибывший в декабре 2025 года в российскую столицу для «выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленного против безопасности Российской Федерации». Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке к выполнению задания молдавских спецслужб. В изъятых у него средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, которая подтверждает связь задержанного с иностранной разведкой.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Фигурант заключен под стражу. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ФСБ отметили, что обвиняемый дает признательные показания, ведется следствие.

В мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ, напомнили в спецслужбе.

Москва

