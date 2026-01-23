В Пензе после налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Минувшей ночью над регионами России сбили 12 украинских беспилотников. В Пензе налет стал причиной пожара на нефтебазе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 23.00 мск 22 января до 7.00 мск 23 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 дронов самолетного типа. Семь беспилотников сбили над Белгородской областью, два – над Воронежской, по одному – над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

«Около 4 часов утра в Пензе на нефтебазе произошло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и погибших», – сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА загорелась кровля в одном частном доме в Воронежской области. «Пожар был оперативно ликвидирован. Семья из трех человек временно размещена у родственников. В ближайшее время начнутся восстановительные работы», – написал глава региона Александр Гусев в своем канале в Max.

