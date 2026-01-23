В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в автосервисе

В Московской области прогремел взрыв в автосервисе. Один человек погиб, еще трое получили ожоги и травмы.
Инцидент произошел в Звенигороде. Взрыв газового баллона спровоцировал пожар на площади 150 квадратных метров, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
43-летнего мужчину спасти не удалось, он погиб на месте.
«Среди пострадавших – 25-летний работник базы, у него диагностировали ожоги II степени, повреждено 70% тела», – добавил собеседник агентства.
Кроме того, с ожогами госпитализирован 17-летний сотрудник и еще один прохожий.
Москва, Зоя Осколкова
