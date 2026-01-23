В Красноярске нашли похищенного подростка

В Красноярске найден похищенный подросток, с родителей которого требовали выкуп. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», – говорится в сообщении.

22 января в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По предварительной версии следствия, вчера вечером подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Вечером того же дня на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа.

По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

