Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 75 вражеских дронов над территориями шести регионов России. На местах падения обломков работают оперативные службы, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

46 БПЛА сбили над Ростовской областью, 22 – над Белгородской, три – над Крымом, два – над Курской областью, по одному – над территориями Воронежской и Брянской областей.

В подвергшихся ночной атаке регионах власти объявляли режим беспилотной опасности. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube