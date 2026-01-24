Умер известный телеведущий Александр Олейников

В Москве скончался известный телеведущий, режиссер и продюсер Александр Олейников. Об этом сообщили в Академии российского телевидения.

«Ушел из жизни член Академии российского телевидения с 2001 года, режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников», – говорится в сообщении Академии.

Олейников скончался в возрасте 60 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, передает телеграм-канал Shot.

Олейников стал популярным в 1990-е годы, он работал на федеральных телеканалах. С 1997 по 2000 год был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. С 2001 года – член Академии российского телевидения.

Москва, Зоя Осколкова

