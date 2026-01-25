российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 25 января 2026, 08:07 мск

Система ПВО за ночь перехватила 52 вражеских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 52 боевых беспилотника над территорией шесть регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны России. 18 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской, по три – над Белгородской и Астраханской областями.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, сегодня ночью ВСУ предприняли комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры. «Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО «Хаймарс»», – сообщил глава региона. В результате атаки пострадавших нет. В Бежицком районе города Брянска в двух жилых одноэтажных домах повреждены остекление и фасады. Работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, в Ростовской области обломками дрона повреждены частный дом и автомобиль. Люди не пострадали. Проживающая в доме семья находится у соседей. «Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям», – заверил губернатор Юрий Слюсарь.

Росавиация в целях безопасности ночью вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара и Пензы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

