В Белгородской области из-за атаки FPV-дрона пострадали три мирных жителя

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Красная Яруга в результате удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок», – написал глава региона в своем канале в Max.

Гладков рассказал, что FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. «Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик – баротравмы», – отметил губернатор. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

В доме разбились стекла и поврежден фасад, осколками посекло два автомобиля.

Белгород, Зоя Осколкова

