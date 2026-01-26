Над Белгородской областью сбили 16 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты в период с 11:00 до 15:00 мск.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах с утра трижды объявляли о ракетной опасности и дважды об угрозе атаки БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал в Telegram о сбитии силами ПВО нескольких воздушных целей.

Москва, Наталья Петрова

