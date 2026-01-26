Два человека пострадали при ударе БПЛА по авто в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области два человека пострадали в результате ударов украинских дронов по гражданским автомобилям. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, один из БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Гора-Подол. Пострадавший мужчина получил баротравму и самостоятельно обратился в районную больницу. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки осколками посечен легковой автомобиль и выбиты окна в одной из квартир многоквартирного жилого дома, добавил Гладков.
Два дрона атаковали село Головчино. В результате одного из ударов ранен водитель легкового автомобиля, уточнил Гладков. Сотрудники Росгвардии оперативно оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. После оказания медицинской помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. Легковой автомобиль полностью уничтожен огнем, осколками посечен грузовик.
Ранее сообщалось, что днем в Белгородской области были уничтожены 16 вражеских БПЛА.
Белгород, Наталья Петрова
