Вторник, 27 января 2026, 08:23 мск

Средства ПВО за ночь сбили 19 вражеских дронов

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, девять дронов сбито в небе над Курской областью, пять – над Краснодарским краем, по одному – над Орловской и Белгородской областями. Еще три БПЛА перехвачено над акваторией Азовского моря.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Москва, Наталья Петрова

