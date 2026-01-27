Средства ПВО за ночь сбили 19 вражеских дронов

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, девять дронов сбито в небе над Курской областью, пять – над Краснодарским краем, по одному – над Орловской и Белгородской областями. Еще три БПЛА перехвачено над акваторией Азовского моря.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Москва, Наталья Петрова
