российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 10:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото СУ СКР по Московской области

В Московской области произошел пожар в частном доме. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в частном доме в Балашихе. «В результате пожара погибли четыре человека», – говорится в сообщении. В тушении принимали участие 80 человек, 27 единиц техники.

Пожарным удалось спасти шесть человек. По информации источников телеграм-канала «112», троим потребовалась помощь медиков, в том числе одному ребенку.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем», – сообщили в региональном управлении СКР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,