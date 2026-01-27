Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

В Московской области произошел пожар в частном доме. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в частном доме в Балашихе. «В результате пожара погибли четыре человека», – говорится в сообщении. В тушении принимали участие 80 человек, 27 единиц техники.

Пожарным удалось спасти шесть человек. По информации источников телеграм-канала «112», троим потребовалась помощь медиков, в том числе одному ребенку.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем», – сообщили в региональном управлении СКР.

Москва, Зоя Осколкова

