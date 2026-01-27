Жительница Курской области пострадала при атаке дрона

В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль. В результате 55-летняя женщина получила серьезные ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Беспилотник ударил по автомобилю на дороге между деревней Михайловка и деревней Щекино Рыльского района. Пострадавшая обратилась в поликлинику Рыльской ЦРБ. В ближайшее время ее доставят в Курскую областную больницу.

«У 55-летней женщины диагностированы минно-взрывная травма, ушиб и ссадины левого плеча, сотрясение головного мозга, акубаротравма», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Хинштейн призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, в особенности в приграничных регионах.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

